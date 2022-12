Karetka potrąciła pieszą. Medycy nie zauważyli, że leży pod pojazdem

Na nagraniu można zobaczyć, że cofająca się karetka pogotowia poruszała się na włączonych sygnałach. To jednak nie skłoniło pieszej do tego, by zejść ze środka drogi, co skończyło się potrąceniem. Kobieta utknęła pod pojazdem i nie była w stanie samodzielnie wydostać się spod niego. Musiało jednak minąć trochę czasu, zanim ratownicy zorientowali się, że pod ich samochodem znajduje się człowiek. Medycy zaczęli zbierać z karetki potrzebne rzeczy, by udać się na planowaną interwencję. Dopiero po chwili zauważyli, że pod ambulansem leży starsza kobieta. Pomogli jej wydostać się spod pojazdu, odjeżdżając kawałek do przodu.