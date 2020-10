Karetka 10 godzin woziła 17-latka po szpitalach. Chłopak nie żyje

O sprawie informuje "Fakt". Do tragedii doszło 1 maja. Dwa dni przed śmiercią Bartek zapadł w śpiączkę. Wezwani ratownicy stwierdzili, że może mieć koronawirusa . Początkowo chłopaka zawieziono do szpitala w Zgorzelcu, jednak okazało się, że placówka nie przyjmuje zakażonych.

Jak relacjonuje tabloid, sanitariusze zajmowali się 17-latkiem na szpitalnym parkingu. Następnie Bartek trafił do placówki w Bolesławcu, gdzie padła kolejna diagnoza. Okazało się, że to nie koronawirus, tylko ropień śródczaszkowy.

Z Bolesławca chłopak został przetransportowany do Legnicy. Dopiero w trzecim szpitalu wykonano operację, jednak okazało się, że za późno. Gazeta szacuje, że Bartek trafił na stół operacyjny 10 godzin po wezwaniu karetki. Dla porównania z jego domu do Legnicy jedzie się zaledwie 1,5 godziny. 17-latek zmarł dwa dni po operacji.

"Fakt" skontaktował się z Rzecznikiem Praw Pacjenta, który stwierdził, że "zespół ratownictwa medycznego prawidłowo zakwalifikował chłopca do grupy osób potencjalnie zakażonych wirusem SARS-CoV-2". "W ocenie Rzecznika praw Pacjenta nie doszło do o naruszenia praw pacjenta" - dodano.

Koronawirus w Polsce. Zakażona 16-latka tułała się po szpitalach wiele godzin

- Kiedy u nas lekarz pediatra to dziecko obejrzał, to jedyne, co mogliśmy zrobić (chociaż to wbrew obowiązującym przepisom, rozporządzeniom i zasadom), to zaproponować, że możemy położyć ją na strefie buforowej, na co oczywiście – i słusznie – nie zgodzili się rodzice – powiedział TVN24 Krzysztof Grzegorek, dyrektor szpitala powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.