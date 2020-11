Na początku listopada kardynał Henryk Gulbinowicz trafił w poważnym stanie do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. W poniedziałek informacje o śmierci duchownego potwierdziła Konferencja Episkopatu Polski.

Kardynał Henryk Gulbinowicz nie żyje. Miał 97 lat

Kard. Henryk Gulbinowicz był doktorem teologii, doktorem honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej i Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.