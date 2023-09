Kard. Ryś oburzony. To mówi o orgii na plebanii w Dąbrowie Górniczej

"Dziś zwracam się do Was, umiłowani w Chrystusie Panu, z prośbą o modlitwę i post" - napisał. "Proszę Was, abyście modlili się i wspierali obolałych i zawstydzonych księży, a także wszystkich tych, którzy nie zrobili nic złego, a bardzo cierpią i jest im bardzo trudno" - przekazano w liście.