Kard. Nycz o sytuacji na granicy: Mamy święty, ludzki i chrześcijański obowiązek pomocy

Komentując obecny kryzys migracyjny przy granicy z Polską, kard. Nycz ocenił, że to, iż "znajdujemy zmarłych uchodźców, jest ważną przestrogą". - Wcześniej mogliśmy się tłumaczyć, że to jest daleko do Polski, co było pokrętnym tłumaczeniem, natomiast dziś wiemy, że to dotyczy nas. Nie pomogą żadne konstrukcje, które sobie robimy na usprawiedliwienie - dodał.