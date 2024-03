Kard. Nycz: "Chrześcijanin nie może chcieć takiej nowoczesności"

"Chrześcijanin ma powiedzieć, że nie chce takiej nowoczesności"

- Jeżeli słyszymy w mediach, że wreszcie osiągamy standardy nowoczesności i mówi się to w kontekście tego, że człowiekowi przyznajemy prawo decydowania o życiu innej osoby - o życiu poczętego dziecka, prawo do aborcji, czy w końcu prawo decydowania, kiedy i jak będzie koniec ludzkiego życia, to odbieramy Bogu podstawowe prawo, a sobie je przypisujemy, jakby to my byli stwórcami - powiedział kardynał Nycz.