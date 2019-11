Karczewski szybko opuści willę. "Nie będę wyrywał futryn"

Stanisław Karczewski wciąż mieszka w rządowej willi. Deklaruje jednak, że wyprowadzi się z niej możliwie szybko. - Zostawię mieszkanie w wielkim porządku i ładzie - zapewnił. Ocenił również, że nowy Marszałek Senatu łamie konstytucję.

Jak tłumaczył dalej, wprowadził się do rządowej willi, ponieważ nie mieszkał wtedy w Warszawie. - Było zupełnie naturalne, że nie będę mieszkał 80 czy 100 kilometrów dalej, tylko tutaj w Warszawie - powiedział. - Wynająłem tę willę, był to koszt pięciu tysięcy złotych. To było przesunięcie pieniędzy budżetowych z Kancelarii Senatu do Kancelarii Premiera - wyjaśniał.