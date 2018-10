Karczewski o wyborach: odnieśliśmy sukces, także w Warszawie

Stanisław Karczewski twierdzi, że wyniki PiS w wyborach samorządowych są zadowalające. Marszałek Senatu podkreśla, że jego partia zgromadziła wyższe poparcie niż przed czterema laty, zwracając uwagę, że również jej kandydat na prezydenta Warszawy uzyskał lepszy wynik.

- Nie ma żadnej klęski - wygraliśmy wybory, uzyskując około 33 proc. poparcia. Mamy większą liczbę bezwzględną wyborców, z tego się cieszymy. Oczywiście, przegraliśmy w Warszawie i było to dla nas zaskoczenie, ale gratuluję panu Trzaskowskiemu. To jednak było dla nas swego rodzaju zwycięstwo, bo nasz kandydat uzyskał ponad 30 proc. To właściwie była druga tura w pierwszej turze, bo żaden z pozostałych kandydatów nie przekroczył 5 proc. głosów - powiedział Stanisław Karczewski na antenie RMF FM.