Karambol pod Toruniem. Nie żyje jedna osoba

"Wstępnie ustalono, że dzisiaj ok. godz. 1.00 39-letni kierujący samochodem osobowym marki Audi (obywatel Hiszpanii) wjechał na autostradę pod prąd i po przejechaniu około 200 m doprowadził do zderzenia czołowego z samochodem ciężarowym. Kierujący samochodem osobowym zginął na miejscu, 2 osoby podróżujące samochodem ciężarowym z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala" - opisywali policjanci.