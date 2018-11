Karambol na zakopiance. Zderzyło się 8 aut

Do zderzenia 8 samochodów doszło na drodze ekspresowej S7 na odcinku Rabka Zdrój – Myślenice w miejscowości Stróża w Małopolsce. Policja wyznaczyła objazd.

- Na wiadukcie doszło do czterech różnych wydarzeń z udziałem ośmiu samochodów - informuje rzecznik myślenickiej policji st. sierż. Dawid Wietrzyk.

W wyniku zajścia jedna osoba została ranna i odwieziono ją do szpitala. Policja kieruje kierowców na objazd pod wiaduktem w kierunku Krakowa. Funkcjonariusze apelują do kierowców, by w związku ze zmianą warunków na drogach, zmienili opony na zimowe.