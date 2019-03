Karambol na A4. Autostrada pod Wrocławiem zablokowana

Dwa wypadki w ciągu kilku minut sparaliżowały autostradę pod Wrocławiem. Najpierw tuż przed węzłem Brzezimierz doszło do karambolu pięciu aut. Chwilę później blisko bramek poboru opłat zderzyły się trzy pojazdy i TIR.

Do pierwszego zdarzenia doszło na 180 km autostrady A4 pomiędzy węzłami Brzeg i Brzezimierz. Około godz. 18.40 doszło tam do karambolu pięciu samochodów osobowych - podaje gazetawroclawska.pl. Pojazdy kolejno najeżdżały na siebie. Przejazd jest możliwy, ale mocno utrudniony, przez co robią się korki. Nikt nie został ranny.