Kara śmierci wróciła tu po kilkudziesięciu latach. Władza dokonała egzekucji

To pierwsze egzekucje wykonane w tym kraju od lat 80. XX wieku. Doniesienia gazety "Global New Light of Myanmar" odbiły się sporym echem na całym świecie. Jak się okazało, wojskowy rząd Birmy w Mjanmie dokonał egzekucji czterech działaczy antypaństwowych za pomoc w przeprowadzaniu "aktów terrorystycznych". Tak drastyczny krok spotkał się z międzynarodowym potępieniem, gdzie m.in. eksperci ONZ mówią jednym głosem, że jest to "podła próba zasiania strachu wśród ludzi".