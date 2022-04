Kara śmierci dla islamskiego nauczyciela. Zgwałcił 13 uczennic

Sprawa nauczyciela Herry'ego Wirawana wstrząsnęła Indonezją i dała impuls do debat na temat potrzeby ochrony dzieci przed przemocą seksualną w indonezyjskich szkołach z internatem. Do nadużycia doszło w islamskiej placówce edukacyjnej, co stanowi dodatkową płaszczyznę dyskusji. W szkołach religijnych, które powinny być najbardziej bezpieczne dla uczniów, zbyt często dochodzi do patologii.