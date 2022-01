Zastępca Dżakarty. To będzie Nusantara

Teraz już wiadomo, jak nazywać się będzie przyszła stolica Indonezji. Jak podaje "The Guardian", poinformował o tym minister do spraw rozwoju narodowego, Suharso Monoarfa, zaznaczając, że tę wiedzę przekazał mu prezydent. "Nusantara" oznacza "archipelag". To słowo, jakiego w przeszłości używano dla określenia narodu wyspiarskiego jako całości. "Nazwa jest znana na całym świecie, prosta i odpowiednia" - powiedział Monoarfa.