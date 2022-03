Gehenna kobiety z porażeniem mózgowym. Opiekun katował i gwałcił

Pastwił się nad niepełnosprawną podopieczną. Gwałcił, bił, kopał po brzuchu

"Próbowałam walczyć, drapiąc go. Ale zawsze obcinał mi na krótko paznokcie" - poskarżyła się kobieta w pisemnym oświadczeniu. Relacjonowała też, że oprawca zrzucał jej posiłki na ziemię i kazał jej jeść go z podłogi. To była kara za nieposłuszeństwo i bunt.