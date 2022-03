Czarna prognoza Brytyjczyka. Koszmarne skutki COVID-19

Dla immunologa obecne podejście społeczeństwa i rządów do sytuacji pandemicznej nie jest powodem do optymizmu. - Nie można po prostu zamknąć oczu, odwrócić się i powiedzieć, że to nas już nie interesuje, więc problem zniknął. Wirus cały czas tu jest i będzie nam się dawał we znaki - mówi profesor.