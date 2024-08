Kapibary nagle zaczęły się bić. Finał walki zaskoczył wszystkich

Niezwykły moment nagrany w parku zoologicznego w Kalifornii. Jedna z odwiedzających te miejsce postanowiła nagrać kapibary, które akurat odpoczywały w wodzie. Gdy tylko do nich podeszła, nagle jedna z nich rzuciła się na drugą i rozpętała się bitwa. Materiał autorki udostępniła agencja Reutera, gdy ten stał się hitem w mediach społecznościowych. Urocze zwierzaki szybko stały się hitem sieci. Jak wyjaśniono, do gardeł rzuciło się sobie rodzeństwo. W tym przypadku to samica Milk od rana była w kiepskim humorze i zamiast bawić się z bratem, ruszyła na niego. "Kapibara Milk od rana była w złym humorze. Wdała się w bójkę ze swoim bratem Prune. Oboje stali wyprostowani, gryząc się i łapiąc nawzajem. Goniły się nawzajem, kontynuując bójkę. W połowie walki Milk zdawała się dominować, ale w końcu odpuściła" - wyjaśniła agencja Reutera.