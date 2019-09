Kapelani zatrudnieni w Skarbówce. Wiemy ile nas kosztują

609 tysięcy złotych – tyle z budżetu państwa wydaliśmy na zatrudnienie 10 kapelanów w Krajowej Administracji Skarbowej w 2018 roku. Duchowni mają tam za zadanie m.in. organizować nabożeństwa albo zajmować się opieką duszpasterską nad pracownikami.

Do pracy w skarbówce wskazuje ich biskup, ale zatrudnia Krajowa Administracja Skarbowa. Ich działalność prowadzona jest w oparciu o przepisy, które weszły w życie już pod rządami PiS. Mianowanie do służby kapelanów odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Co robią kapelani i ile zarabiają? Jak wynika z odpowiedzi na poselską interpelację przygotowaną przez wiceministra finansów, szefa Krajowej Administracji Skarbowej Piotra Walczaka, w 2018 r. w KAS służbę pełniło 10 kapelanów (9 w izbach administracji skarbowej i 1 w Ministerstwie Finansów ).

Jak wynika z danych resortu finansów, miesięczny koszt utrzymania jednego kapelana wynosi 5 075 zł. A przeciętne wynagrodzenie to 4 714 zł (kwota netto).

Według informacji przekazanych posłom w kwietniu br. przez resort finansów wynagrodzenie kapelanów wynosi od 2,4 do 7,4 tys. zł brutto i jest uzależnione od miejsca pracy. W Izbie Skarbowej w woj. mazowieckim kapelan zarabia ok. 7,3 tys. zł brutto. W lubelskim "tylko" 4,8 tys. zł brutto. A duchowny na pół etatu w woj. zachodniopomorskim 2,4 tys. zł brutto. Jest to kwota uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami.