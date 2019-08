Kapelan "Solidarności" nadal odprawia msze w Radomiu. Jest oskarżany o molestowanie

Ksiądz Stanisław Sikorski wrócił do radomskiej parafii i odprawia msze w kościele. Zgodnie z deklaracją kurii diecezjalnej miał być na urlopie do czasu wyjaśnienia jego sprawy. Byli wychowankowie oskarżyli kapelana "Solidarności" o molestowanie.

- To obraza dla Boga i dla nas wiernych. I dla biskupa, który ogłosił, że proboszcz ma być na urlopie do czasu, jak sprawa się wyjaśni. Nie przesądzam o winie księdza, niech to robią odpowiednie instytucje, ale decyzja ordynariusza powinna być chyba dla proboszcza wiążąca. Tymczasem on po kilkunastu dniach nieobecności wrócił do parafii, odprawia msze święte, uczestniczy w spotkaniach kółka różańcowego, chodzi sobie wokół kościoła, jakby nic się nie stało - oburza się jedna z parafianek.