Kandydatka Konfederacji kibicuje Rosji? "Nie powiem, bo trwa kampania"

Tymi słowami kandydatka Konfederacji zszokowała dziennikarza. Drążąc temat, przypomniał, że przecież liderzy partii - Krzystof Bosak i Sławomir Mentzen - mówili, że dobrze by było, gdyby Rosja połamała sobie zęby na Ukrainie. Torkowska stała jednak na stanowisku, że w partii są różne głosy i każdy ma "prywatne poglądy", a jej zdaniem Ukraina przegra wojnę z potężną Rosją. Lepiej, by stało się to szybciej, aby oszczędzić ofiar. - Myśli pan, że Ukraina ma jakiekolwiek szanse z Rosją? Nie bądźmy naiwni. Rosja jeszcze nie wykorzystała na Ukrainie nawet 15 proc. swojej siły - stwierdziła kandydatka do Sejmu po czym dodała, że: "każdy karabin wysłany teraz na Ukrainę pcha tych ludzi do wojny".