Kandydat PiS na RPO: Konflikty szkodzą nam wszystkim

Skórzyński przypomniał, że poseł obiecał nie angażować się w spory ideologiczne, a przecież to on był twórcą wniosku do TK w sprawie aborcji. - W tym przypadku nie ma pan racji. Spór ws. aborcji to nie jest spór ideologiczny, to jest spór konstytucyjny. (...) Orzeczenie TK zapadło dlatego, że przez wiele lat mieliśmy w Polsce stan niekonstytucyjny, w ten sposób, że nienarodzone dzieci pozbawiano życia - przekonywał kandydat na RPO.