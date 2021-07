Kandydat PiS na RPO. Wicerzecznik Radosław Fogiel uchylił rąbka tajemnicy

W piątek mija termin zgłaszania kandydatów na rzecznika praw obywatelskich. Co w tej sprawie zrobi PiS? - O tym zdecydujemy w najbliższych kilkunastu godzinach, jak ostatecznie ta sytuacja się rozwinie. Jeśli zdecydujemy się zgłosić kandydata, to będzie to kandydat gwarantujący niezależność na tym stanowisku, gwarantujący merytoryczną pracę, niewciąganie urzędu RPO bieżące spory polityczne - mówił wicerzecznik PiS Radosław Fogiel w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Mamy kandydatury, o których rozmawiamy, które analizujemy, które konsultujemy. Do jutra będziemy wszystko wiedzieć - dodał. Wicerzecznik PiS przyznał, że wśród kandydatów nie ma polityków PiS. - Są to osoby, będące praktykami, mające dużą wiedzę, duże doświadczenie, również akademickie - zdradził. Pytany o ewentualną kandydaturę Jana Śpiewaka, zaprzeczył. - Wśród tych nazwisk nie ma nazwiska Jana Śpiewaka, choć doceniam jego walkę z dziką reprywatyzacją w Warszawie - powiedział Fogiel.