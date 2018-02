Kandydaci na szefa Krajowego Biura Wyborczego. Są już trzy nazwiska

Magdalena Pietrzak, Mirosław Sanek i Paweł Szrot - to kandydaci na szefa KBW. Teraz Państwowa Komisja Wyborcza sprawdza kandydatury. Chodzi o to, czy spełniają one wymogi formalne. Obecnie szefową Krajowego Biura Wyborczego jest Beata Tokaj.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Siedziba Państwowej Komisji Wyborczej (PAP, Fot: Leszek Szymański)

Do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły nazwiska kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego. Przedstawił je minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński. To efekt znowelizowanej ustawy o Kodeksie Wyborczym. Kandydatury trafiły do przewodniczącego PKW Wojciecha Hermelińskiego.

Magdalena Pietrzak była wcześniej sekretarzem Miasta Zduńska Wola, powiatu łowickiego i Skierniewic. Od grudnia 2016 roku jest zastępcą dyrektora Departamentu Spraw Parlamentarnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Z kolei Mirosław Sanek jest obecnie zastępcą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Był dyrektorem generalnym w ministerstwie edukacji oraz szefem gabinetu politycznego MEN. Pracował też w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Paweł Szrot to wiceszef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej był wicedyrektorem biura parlamentarnego PiS.

Szef MSWiA przedstawił kandydatów na sekretarza KBW

Z informacji jakie MSWiA przesłało WP wynika, że wszyscy kandydaci nie są członkami żadnej partii politycznej. Każdy z nich posiada wykształcenie prawnicze. Ponadto, posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Kandydaci przedstawili zaświadczenie o niekaralności i uzyskali pozytywne opinie szefa Kancelarii Sejmu, szefa Kancelarii Senatu i szefa Kancelarii Prezydenta RP.