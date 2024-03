Kandydaci do sejmiku woj. warmińsko-mazurskiego. Jedynki na listach wyborczych

Jak wskazuje kalendarz wyborczy, w poniedziałek 4 marca o godzinie 16:00 upłynął czas zgłoszeń do terytorialnych komisji wyborczych list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad warszawskich dzielnic. Które nazwiska otworzą listy wyborcze do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego?