Kanclerz Schröder i spółka. "Rola rzecznika Putina w Unii Europejskiej przyniosła hańbę jemu i Niemcom"

A propos imperialistycznych zapędów Rosji – podobno w Pana kraju, Danii, pojawiły się plany rozmieszczenia sił zbrojnych USA na wyspie Bornholm. Spotkało się to od razu z groźbami ze strony rosyjskiej, która takie działania nazywa złamaniem traktatu z 1946 roku. Bornholm wrócił do Danii, ale pod warunkiem, że nie będą stacjonować tam siły zbrojne. Premier Danii odrzucił jednak tę argumentację. Jakby pan to skomentował?