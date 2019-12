Kancelaria Sejmu nie wyda list do KRS. Przesłała do sądu wniosek

Sędzia Paweł Juszczyszyn chciał, by Kancelaria Sejmu ujawniła listy poparcia do KRS. Instytucja nie zamierza tego robić. Przesłała do sądu w Olsztynie wniosek o uchylenie postanowienia.

Sędzia Paweł Juszczyszyn został zawieszony (PAP, Fot: Tomasz Waszczuk)

Sędzia Paweł Juszczyszyn w trakcie rozpatrywania sprawy wezwał dyrektora Kancelarii Sejmu do dostarczenia w ciągu tygodnia utajnionych list poparcia kandydatów do KRS. Powołał się przy tym na wyrok TSUE z 19 listopada. Następnie został odwołany z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wyznaczony przez sędziego okres mija dziś. Portal onet.pl ustalił, że Kancelaria Sejmu nie wykonała postanowienia i wniosła do Sądu Okręgowego w Olsztynie o jego uchylenie. Argumentuje to obawą, że "udostępnienie sądowi żądanych wykazów prawdopodobnie mogłoby narazić Kancelarię Sejmu na odpowiedzialność administracyjną oraz cywilnoprawną z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych obywateli".

Kancelaria poprosiła również prezesa UODO o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Szef Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka powiedział w rozmowie z portalem, że nie może udzielać dodatkowych informacji w tej sprawie.

Sędzia Paweł Juszczyszyn został zawieszony. Wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne. "Przedstawione obwinionemu Pawłowi J. zarzuty dyscyplinarne dotyczą uchybienia godności urzędu, w szczególności przez przekroczenie uprawnień przy wydaniu postanowienia nakazującego Kancelarii Sejmu przedstawienia określonych dokumentów" - poinformował rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych.

Źródło: onet.pl