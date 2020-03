Kancelaria Prezydenta: "Prezes TVP Maciej Łopiński to osoba fizyczna, a nie publiczna"

Kim jest "czasowy" szef TVP? To były, zaufany współpracownik i minister w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz były parlamentarzysta PiS. To też dobry znajomy prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Łopiński od sierpnia 2015 r. do grudnia 2016 r. był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta. Był tzw. łącznikiem między partią a głową państwa. Za swoje dobre relacje z prezesem PiS jest sowicie nagradzany Oprócz pracy w TVP, zasiada w radzie nadzorczej PZU. Jest również doradcą zarządu w PKN Orlen. W sumie co miesiąc na jego konto wpływa kilkadziesiąt tysięcy złotych.