Kanada zgłasza roszczenia do bieguna północnego. Konkuruje z Rosją i Danią

Kanada złożyła w zeszłym tygodniu do ONZ dokument ws. roszczeń terytorialnych do bieguna północnego. Podobne pisma złożyły już wcześniej Rosja oraz Dania i to między tymi krajami będą prowadzone negocjacje.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kanada, Rosja i Dania zgłaszają roszczenia do bieguna północnego (wikimedia.org)

Rząd federalny Kanady przedstawił argumenty naukowe obejmujące 1200 stron, które mają udowodnić, że część Arktyki, gdzie znajduje się biegun północny, jest geologicznie związany z tym krajem. Dokument potwierdzający roszczenia został złożony w Organizacji Narodów Zjednoczonych w zeszłym tygodniu - informuje portal cbc.ca.

Podobne pisma złożyły wcześniej Rosja oraz Dania i to między tymi państwami będą prowadzone negocjacje. Spór o zwierzchnictwo Kanady nad biegunem północnym przybrał na sile na początku XXI wieku. Rząd uważa, że sporny odcinek rozciąga się ponad 200 mil morskich od wybrzeża. Ma obejmować odcinek dna morskiego od szczytu wyspy Ellesmere wzdłuż podmorskiego grzbietu do bieguna i ponad 200 kilometrów za nim.

Rosja twierdzi z kolei, że ten sam grzbiet morski pochodzi z szelfu kontynentalnego, więc całe dno morskie wzdłuż grzbietu od wybrzeża Rosji do obszaru tuż za biegunem, należy do nich. Z kolei Duńczycy twierdzą, że grzbiet jest związany z Grenlandią, więc jest ich, aż do rosyjskich wód terytorialnych. Eksperci przewidują, że zanim dojdzie do negocjacji mogą minąć lata.

Zobacz także: Euforia w sztabie Wiosny. Biedroń: to jest piękny wynik

Źródło: cbc.ca