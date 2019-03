Kanada. Polski ksiądz zaatakowany podczas mszy. Obroniły go babcie

Nieznany mężczyzna rzucił się na duchownego i próbował go udusić. Na pomoc księdzu ruszyły uczestniczki mszy. Starsze panie zaczęły okładać agresora laskami. Napastnik uciekł, ale jest poszukiwany przez policję.

Do ataku doszło 13 marca w kanadyjskim Edmonton, ale cała historia wyszła na jaw dopiero teraz. Pod koniec wieczornej mszy świętej w parafii Matki Bożej Królowej Polski ksiądz żegnał się z wiernymi, kiedy zauważył młodego mężczyznę. Wtedy zapytał się go, czy mówi po polsku. Po otrzymaniu odpowiedzi przeczącej nieznajomy rzucił się na ks. Marcina Mironiuka i zaczął go dusić.