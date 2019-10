Kampania prezydencka za pasem. Andrzej Duda w materiałach TVP

Prezydent coraz częściej pojawia się w mediach, udziela wywiadów, a telewizja publiczna chwali go za zrealizowane obietnice.

Ostatnio prezydent coraz częściej występuje w mediach. Gościł w "Rozmowach Niedokończonych" w TV Trwam, gdzie mówił m.in. o "gorszących zachowaniach" opozycji. - Osobiście nie akceptuję czegoś takiego jak zachowanie totalne. W parlamencie jest się po to, by działać twórczo, to rzecz najważniejsza. Jest to miejsce, gdzie powinna być wymiana argumentów, gdzie powinno się dyskutować o polskich sprawach i powinno się to czynić w taki sposób, by to miejsce było zachowywane jako godne - stwierdził Andrzej Duda.