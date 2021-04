Kammel chce przeprosin od tabloidu. Poszło o "cud życia"

W piątek, w mediach społecznościowych Tomasza Kammela pojawiło się wezwanie oraz wniosek o zamieszczenie sprostowania do redakcji Super Expressu. Pełnomocnik dziennikarza wskazał, że w jednym z artykułów gazety padły "nieprawdziwe informacje", jakoby Kammel "nazwał Pana Jacka Kurskiego 'cudem życia'".

"Cud życia" w TVP

"Bocelli zatytułował swój koncert 'cud życia'. I to bardzo pięknie wpisuje się w ducha świąt Wielkiej Nocy, ale nie tylko. Wpisuje się również w to, co widzę na sali, bo cud życia jest choćby w pierwszym rzędzie. A wraz z cudem jego rodzice - Joanna i Jacek Kurscy, dobry wieczór!"