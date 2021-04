Zapisy na szczepienia. Kamiński: "Rząd zafundował Polakom zupełnie niepotrzebny cyrk"

Zapisy na szczepienia na COVID-19. Niespodziewana zmiana planów

Sytuacja zmieniła się bardzo dynamicznie. Tuż przed południem, podczas konferencji prasowej, Michał Dworczyk poinformował, że jednak jest to błąd. - Na kilka godzin wstrzymujemy rejestrację tej grupy 40-59, po usunięciu usterki odblokujemy i do każdej osoby zadzwoni automat lub konsultant proponując termin w drugiej połowie maja. Przepraszamy za to, w ciągu kilku godzin przywrócimy pełne funkcjonowanie systemu - powiedział.