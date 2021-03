Śląskie. Zasypie ogromne straty? Polska Grupa Górnicza otrzyma miliardową pożyczkę

Z informacji spółki wynika, że PGG ma otrzymać środki do 10 kwietnia.

"Rada Ministrów wyraziła dzisiaj zgodę dla Grupy PFR na miliard złotych pożyczki płynnościowej dla PGG. Obietnica złożona wobec górników dotrzymana. Czas na zakończenie prac nad umową społeczną i rozpoczęcie notyfikacji pomocy publicznej z Komisją Europejską" - poinformował we wtorek na Twitterze wiceszef MAP.

Spółka rozpoczęła wówczas rozmowy z Funduszem na temat szczegółów pożyczki oraz warunków koniecznych do spełnienia, aby wsparcie zostało udzielone.

- Cieszy nas pozytywna decyzja Rady Ministrów. Od momentu złożenia wniosku w tej sprawie współpracowaliśmy z Polskim Funduszem Rozwoju, by doprowadzić sprawę do pomyślnego finału - powiedział PAP rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Śląskie. 1 mld złotych pożyczki dla PGG. Groźba braku wypłat

Środki mają być przeznaczone na bieżące potrzeby spółki, która - według wcześniejszych, nieoficjalnych informacji - zamknęła miniony rok stratą rzędu 2 mld zł, przy znacząco zmniejszonych rok do roku przychodach i wydobyciu węgla .

39-letni policjant zmarł na koronawirusa. Poruszające słowa jego żony

Przedstawiciele górniczych związków alarmowali, że bez wsparcia PFR spółka może nie mieć wystarczającej kwoty na wynagrodzenia w kolejnych miesiącach roku. W skali firmy, zatrudniającej ok. 40 tys. osób, na jedną miesięczną wypłatę potrzeba ponad 300 mln zł.

Pomimo finansowych kłopotów w kopalniach PGG wciąż funkcjonują tzw. 13 i 14 pensje. Zgodnie z obowiązującym w PGG system wynagradzania, "czternastka" wypłacana jest do połowy lutego. Na jej wypłatę dla wszystkich pracowników potrzeba ponad 300 mln zł.

Śląskie. Spadek sprzedaży i wydobycia węgla w PGG

W końcu grudnia ub. roku prezes PGG Tomasz Rogala prognozował, że produkcja węgla w kopalniach PGG w całym 2020 r. wyniesie ok. 24,2-24,3 mln ton wobec ok. 29,5 mln ton w roku 2019.

Spadek sprzedaży węgla był większy od spadku wydobycia, rzędu 6-7 mln ton, co poskutkowało przychodami zmniejszonymi rok do roku o ok. 2 mld zł. Spółka nie ogłosiła dotąd oficjalnie swoich wyników za 2020 rok.