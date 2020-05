Kamil Zaradkiewicz tymczasowo za Małgorzatę Gersdorf. "FAZ": PiS dużo bliżej przejęcia kontroli nad SN

Niemiecki dziennik pisze, że "obóz rządowy w Polsce przybliżył się o duży krok do osiągnięcia celu, jakim jest obsadzenie bliskimi sobie sędziami, po Trybunale Konstytucyjnym, także Sądu Najwyższego".

Zamieszanie z wyborami

"Do Sądu Najwyższego należy między innymi potwierdzenie ważności wyborów. Dotyczy to także wyborów prezydenta, które rząd zaplanował na 10 maja, przy czym głosowanie po raz pierwszy ma być wyłącznie korespondencyjne. Jednak wcześniej, prawdopodobnie w połowie tygodnia, parlament musi jeszcze przyjąć odpowiednią ustawę w sprawie wyborów, co absolutnie nie jest pewne" - odnotowuje "FAZ".