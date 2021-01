Kamil Durczok zeznaje. Były prezenter ujawnia kulisy kolizji

- Nie pamiętam, kiedy położyłem się spać, ale było już ciemno. 26 lipca obudziłem się ok. godz. 6-7, wtedy wypiłem duże piwo i istotną część drugiego dużego kufla. Poczułem się znacznie lepiej. Nic nie jadłem, wyjechałem między godz. 8-9 - mówił Kamil Durczok. Dodał, że w trasie towarzyszyła mu poznana w Krakowie Karolina, jednak przez całą drogę to on był kierowcą.

Kamil Durczok zeznaje. "Muszę ponieść karę i ją poniosę"

- Dziś z całą ostrością i wyrazistością dociera do mnie fakt, jak bardzo niewytłumaczalne i nie do usprawiedliwienia było to zdarzenie. To się zwyczajnie nie miało prawa zdarzyć, ale się jednak zdarzyło. Staję przed wysokim sądem z pełną świadomością tego, że za to, co zrobiłem, muszę ponieść karę, powinienem ją ponieść i tę karę poniosę - zaznaczał podczas rozprawy Durczok.