Kamil Durczok szczerze: "Tak. Jestem alkoholikiem"

"Polityka trzymania mordy na kłódkę, to durna polityka" - pisze w sieci dziennikarz Kamil Durczok. Podkreśla, że opinia społeczna pozna prawdę w jego sprawie. Przyznaje, że ma problemy z alkoholem, ale już od 4 miesięcy nie pije.

30 kwietnia 2019 roku. To wtedy dziennikarz Kamil Durczok tweetował po raz ostatni. Od tamtej pory opinia publiczna żyła jego wypadkiem i bataliami sądowymi, a sam Durczok nie zabierał głosu w sieci. Aż do niedzieli.

"Wróciłem. Polityka trzymania mordy na kłódkę, tylko dlatego, że ktoś w prokuraturze, wysoko, w samej Warszawie, może mi utrudnić życie, to durna polityka" - napisał dziennikarz. Przywitał się z internautami i dodał, że "dostaną to, co jest im winien, czyli prawdę".

Kamil Durczok: alkoholizm atakuje, kiedy uważamy się za wszechsilnych

Kamil Durczok ostro do internautów

Do użytkowników sieci, którzy krytykowali występki dziennikarza, Kamil Durczok apelował, by przestali obserwować jego profil. "Noblisto", "moralna wyrocznio", "moralny wzorcu", "katonie", "aniele trzeźwości" - to tylko część z wyrażeń, za pomocą których zwracał się do swoich adwersarzy. "Czego jeszcze chcesz chłopie? Mam się samospalić? Nie, mam dziecko. Nie zrobię tego" - napisał Durczok do internauty, który skrytykował jego wcześniejsze wpisy.