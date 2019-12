WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Paweł Kukiz + 2 marek kacprzakKamil Bortniczuk oprac. Violetta Baran 1 godzinę temu Kamil Bortniczuk wyznał, dlaczego nie było go na porannych głosowaniach w Sejmie Poseł Kamil Bortniczuk , był jednym z 34 parlamentarzystów PiS, których zabrakło na porannych głosowaniach w Sejmie. W programie "Tłit" tłumaczył,... Rozwiń Nikogo nie wspieram ciała dała i o … Rozwiń Transkrypcja: Nikogo nie wspieram ciała dała i opozycja ipiss waszym i opozycyjnym posłom nie chce się przychodzić na głosowanie a więc wykon Obowiązki a co my podatnicy za co my podatnicy posąg Tooba Do czego Po pierwsze wracałem z Włączysz się jako rzecznik swojej partii i obowiązki medialne i wracamy z tej telewizji to To jest bardzo ciekawe Spotkałem się na śniadaniu z innym Opolskim pos Tym razem poszło do pozycji Pisać tym rozmawialiśmy Naszego kręgu Ja Pisanie życzeń Miał też miał praktycznie takie rzeczywiście sms-y dostał Ostatnim już do głosowania Programie dnia który był nam Przedstawiony tego głosowania o 10:00 Nie był W kancelarii Nie często jest tak że będzie głosowanie proceduralne wynikają z tego na przykład Kalisz Gosia Testy do Marszałek sejmu Czy Nieprawdą jest rzeczywiście wszyscy posłowie Warszawa Wszyscy nie To absolutnie nieprawda zbyt daleko idący wniosek bo to jest normalna procedura że marszałek sejmu Czy ktoś skład Do probówek dotyczących naszego programu Ja nie chcę też nie szukam tanich Rzeczywiście Rozmawiałem z Z posłem Pawłem Kukizem Mężczyznami Lubin autobus Alei Powinniśmy Po co W tym momencie na sali sejmowej To że nas nie był Naszym błędem to że opozycja Prosiła z tego błędu Jest błędem opposite NATO Też nie oszukujmy się nie miałoby to wielkiego znać Układ sił w parlamencie Szukanie możliwości przegłosowania takiej czynności To że ktoś nie uda Jadł śniadanie jest chory Nie dojechał Czy miałby wyjazd służbowy bo jest minister Niepoważne na dłuższą metę i wszyscy wiemy że todos Większość parlamentarna poradzili byśmy Ustawą która byłaby chwilą Wynikło Franiu odzwierciedlała Wielkości klubów parlamentarnych