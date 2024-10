Kamienie milowe dla krajów UE. Eksperci szczerze o Zielonym Ładzie

- Myślenie o tym Zielonym Ładzie było już wcześniej. On został uchwalony pięć lat temu. Proces legislacyjny długo trwa. Jest to pakiet wielu różnych dyrektyw, można to traktować, jako taką regulację horyzontalną, czyli obejmuje różne polityki. Oprócz polityki rolnej, Zielony Ład obejmuje też politykę przemysłową - mówiła dr hab. Marta Witkowska z Uniwersytetu Warszawskiego. W studiu WP gośćmi dziennikarza Pawła Pawłowskiego byli eksperci od spraw związanych z UE. W ramach rozmów o 20-leciu Polski w UE zapytaliśmy naszych gości, jak zmieniły się na przestrzeni lat kroki milowe dla państw członkowskich, które trzeba spełnić, by zachowana była integracja rządów krajów całej UE. Zdaniem dr Witkowskiej, podczas największego rozszerzenia w historii UE, głównym celem Brukseli były zmiany polityce przemysłowej. Dr Witkowska uważa, że dziś jest podobnie. UE stopniowo wprowadza założenia Zielonego Ładu, by nie tylko te zmiany wystąpiły w sektorze rolnictwa, ale także w dalszym ograniczeniu emisji spalin i poprawy życia Europejczyków. Gorący temat, który w ostatnim czasie rozgrzewa internautów, poruszył w studiu WP dr Paweł Kowalski, gdzie wytłumaczył, jak auta elektryczne są ważne dla Starego Kontynentu i jak przyczyniły się do poprawy jakości powietrza w Chinach. - Byłem kilka miesięcy temu w Chinach. Wcześniej byłem w 2018 roku. Jadąc z lotniska zimą do Pekinu, wcześniej tam zawsze był teren spowity smogiem. Tam nawet latem było trudno oddychać. Tym razem, jadąc zimą, ja widziałem oddalone o kilkadziesiąt kilometrów góry - zapewnił dr Paweł Kowalski z Uniwersytetu SWPS. Jak dodali nasi rozmówcy, choć wdrażanie Zielonego Ładu postępuje, kraje członkowskie różnią się tempem jego realizacji, co jest wynikiem różnych uwarunkowań gospodarczych, politycznych i społecznych. Obejrzyj całą rozmowę, by dowiedzieć się więcej o zmianach, występujących na przełomie ostatnich lat w polityce prowadzonej przez UE. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.