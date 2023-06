Kamery na plaży w Kołobrzegu. W jakim celu?

Malepszak wyjaśnia: "Cała plaża centralna, czyli od falochronu portowego do Arki, będzie objęta dodatkowym monitoringiem. Będzie to stoisko monitoringu na bazie ratowniczej, gdzie będziemy mogli przeciwdziałać różnego rodzaju zdarzeniom". Kamery te nie zostaną podłączone do miejskiego systemu monitoringu, a ich obsługą zajmować się będą wyłącznie ratownicy WOPR.