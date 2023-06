Polski żołnierz skazany. Był członkiem gangu

Gang działał od lipca 2018 do sierpnia 2019 roku. Sąd w Krakowie zauważył, że grupa przestępcza miała wysoko rozwiniętą logistykę, wyraźną hierarchię od szefa po niższe szczeble oraz wprowadzono w niej podział ról. W gangu znajdował się między innymi kurier, który przewoził amfetaminę w płynie w specjalnie przygotowanej skrytce samochodowej, umieszczonej pod fotelem kierowcy i pasażera mercedesa. Następnie towar trafia do piwnicy bloku na osiedlu Kościuszkowskim w Nowej Hucie. Tam z kolei pilnował go magazynier, któremu pomagała jego własna matka. W gangu funkcjonowali również dilerzy i handlarze narkotyków.