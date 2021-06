Kamala Harris apeluje do Gwatemalczyków. "Nie przyjeżdżajcie"

Kamala Harris do migrantów z Gwatemali: nie przyjeżdżajcie

Kamala Harris stwierdziła, że aby ukrócić falę migracji z Gwatemali i krajów sąsiednich do USA (często osób nieletnich), obywatele tych państw muszą liczyć również na poprawę bytu w swoich krajach. - Nadzieja nie istnieje sama w sobie, musi być połączona z relacjami i zaufaniem, z namacalnymi rezultatami tego, co robimy jako przywódcy - powiedziała Harris. Dodała też, że to co dzieje się poza USA, ma również rzeczywisty wpływ na sytuację w Stanach Zjednoczonych.