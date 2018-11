"Kałuża, ty ciulu". Posłanka Nowoczesnej na proteście

W Żorach zorganizowano protest "Kałuża, oddaj mandat". Chodzi o Wojciecha Kałużę, który został radnym z listy Koalicji Obywatelskiej, a po wyborach przeszedł do PiS. - Kałuża, ty ciulu, ty zdrajco – mówiła posłanka Nowoczesnej Monika Rosa.

"Jako mieszkańcy Żor i okolic, oraz w imieniu wszystkich mieszkańców województwa śląskiego domagamy się ustąpienia z mandatu radnego Sejmiku Województwa Śląskiego przez Wojciecha Kałużę. Człowiek ten jest pozbawiony wszelkich zasad moralnych i etycznych - co udowodnił, sprzedając głosy swoich wyborców, otrzymane w ostatnich wyborach samorządowych na rzecz swojego stanowiska i korzyści własnych" - napisali organizatorzy protestu.

Na proteście pojawili się m.in. Monika Rosa z Nowoczesnej i Borys Budka z PO. – Boli mnie serce, bo jeden z członków Nowoczesnej zdradził. Kałuża, ty ciulu, ty zdrajco. Mam nadzieję, że za rok wszystkich cholernych ciuli rozliczymy – miała krzyczeć posłanka, wynika z relacji "Dziennika Zachodniego". - Kałuża to nie jest męczennik. Za garść srebrników sprzedał to co jest najważniejsze, sprzedał honor i swoją twarz – mówił z kolei Budka.