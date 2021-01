Kalkulator szczepień na COVID-19. Jak sprawdzić, kiedy twoja kolej?

Szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce już się rozpoczęły. W tym momencie podawane są osobom z tzw. grupy 0, a od 15 stycznia na szczepienia będą mogły zapisywać się osoby z grupy I. A co z pozostałymi? By na to odpowiedzieć, powstał kalkulator szczepień na COVID-19.

Share

Kalkulator szczepień na COVID-19 Źródło: Pixabay