Kalisz: spowodował kolizję i uciekł. Policja publikuje nagranie i prosi o pomoc w ustaleniu sprawcy

Funkcjonariusze policji z Kalisza poszukują sprawcy kolizji, która miała miejsce w środę (12 grudnia) około godz. 15.00 na ulicy Ostrowskiej 83. Policjanci będą wdzięczni za każdą informację, która może pomóc w ustaleniu tożsamości winnego. W tym celu opublikowali nagranie z monitoringu, na którym widać całe zajście. Kierowca ciemnego audi zatrzymał się w pobliżu przychodni a obok auta stały jeszcze trzy inne osoby. W pewnym momencie kierowca audi raptownie rusza z miejsca, nie zważając na to, że z tyłu nadjeżdża auto marki kia. Kierowca ciemnego audi raptownie włączając się do ruchu, uderza w jego bok, zmuszając go do zatrzymania. Sam ucieka z miejsca zdarzenia. Podobnie jak trzy osoby, które stały obok audi. Widząc, co się stało, uciekły pieszo w przeciwną stronę. Policja w Kaliszu prosi o kontakt osoby, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu sprawcy kolizji. W tym celu należy zadzwonić pod numer 47 77 51 306.