Kaleta wyśmiał rząd Tuska ws. bezpieczeństwa. "To jest cyrk"

- To jest cyrk, co się dzieje w naszym państwie, szczególnie w obszarze kryzysowych sytuacji, to jest cyrk. Ostatnio przecieraliśmy oczy ze zdumienia, że po Polsce jeździł pociąg z minami - stwierdził poseł PiS Sebastian Kaleta, gdy zapytaliśmy o sytuację ze spadkiem szczątków rakiety Elona Muska pod Poznaniem. Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) wysłała wiadomość na nieaktualny adres e-mail Ministerstwa Obrony Narodowej. W rezultacie MON nie otrzymało na czas informacji o możliwym upadku szczątków rakiety Falcon 9 na terytorium Polski. O całą sytuację reporter WP Jakub Bujnik zapytał posła Kaletę z PiS, który nie szczędził słów krytyki pod adresem rządu premiera Donalda Tuska. - Nie wiem czy możemy być spokojni o nasze bezpieczeństwo, kiedy w tak banalnej sytuacji linie alarmowe pomiędzy najważniejszymi instytucjami są zmieniane i nikt nic nie wie, jest incydent, wojsko tego nie wie, bo jest zły mail. Powinno dojść do dymisji - dodał.