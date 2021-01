Kaja Godek zwyciężyła w plebiscycie: Biologiczna Bzdura Roku 2020

Rozstrzygnął się plebiscyt "Biologiczna Bzdura Roku". Jest to ranking najbardziej bzdurnych stwierdzeń z zakresu biologii, medycyny, chemii, dietetyki, a także psychologii.

Pomysłodawcą akcji jest biolog Łukasz Sakowski. To on przygląda się pseudonaukowym stwierdzeniom, które wygłaszane są nie tylko przez znanych ludzi ze świata mediów, ale także naukowców.

Kaja Godek wygrała w plebiscycie "Biologiczna Bzdura Roku"

Biologiczna Bzdura Roku 2020: Joanna Scheuring-Wielgus na 2. miejscu

Słowa posłanki Lewicy skomentowali twórcy rankingu: "w rzeczywistości nowe życie w biologii rozwoju i pokoleniowości (o której była mowa w wywiadzie), zaczyna się od pierwszego podziału komórkowego zarodka. Ewolucyjnie natomiast życie (na Ziemi) zaczęło się kilka miliardów lat temu. Systematycznie i ekologicznie niejedno życie nie ma nawet serca. Medycznie - prawnie u osób/osobników, które wykształciły już serce, jego bicie lub zatrzymanie się nie przeświadcza o życiu i śmierci, a cytologicznie rzecz biorąc, niektóre komórki mogą być żywe, jakiś czas po śmierci, czy hodowane w warunkach in vitro. W każdym możliwym kontekście wypowiedź ta jest błędna merytorycznie (...)".

Biologiczna Bzdura Roku 2020: Edyta Górniak na 3. miejscu

"Jedni lekarze powiedzą, że maseczki chronią przede wszystkim, a drudzy, co te maseczki faktycznie robią, co to znaczy wdychać z powrotem CO2, który wydychamy. Wdychamy tlen, wydychamy CO2 i powinniśmy wdychać z powrotem tlen, a nie ten sam CO2, czyli wdychać własne spaliny" - powiedziała piosenkarka.