Kaja Godek i jej fundacja zmieniają bank. Wszystko przez jeden wpis w sieci

Kaja Godek zmienia bank. Poszło o wpis w sieci

Fundacja Życie i Rodzina, w której zarządzie jest Kaja Godek, poinformowała na swojej stronie internetowej o zmianie banku obsługującego konta bankowe fundacji. Wcześniej robił to mBank, ale po tym, jak wpisem w sieci poparł on strajk kobiet, fundacja Kai Godek natychmiastowo podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z bankiem.

"Jak Państwo wiecie, mBank poparł proaborcyjne strajki. Jest to bank, w którym Fundacja Życie i Rodzina od lat miała konto. Podjęliśmy zatem decyzję o przeniesieniu do innego banku i w dniu dzisiejszym zakończyliśmy ten proces" - przekazała na swojej stronie internetowej Fundacja Życie i Rodzina.

Kaja Godek - kim jest twarz ruchu pro-life?

Kaja Godek jest twarzą polskiego ruchu pro-life. Jako 25-latka zaszła w ciążę i urodziła syna z zespołem Downa. Lekarze poinformowali ją wówczas, że świetle obowiązującego wtedy prawa, ciążę można zakończyć. Kaja Godek relacjonowała później ten moment: "Na tym samym oddechu zaproponowano mi zabicie tego dziecka. Oczywiście, używając delikatnych, zupełnie nieadekwatnych do sytuacji słów". Godek nie zastanawiała się ani chwili, urodziła syna Wojtka.

W 2008 roku wstąpiła do Fundacji "Pro – prawo do życia" założonej przez Mariusza Dzierżawskiego. Wkrótce potem zbierała podpisy pod pierwszym projektem obywatelskim fundacji dotyczącym wprowadzenia zakazu aborcji. W 2016 roku Kaja Godek założyła własną fundację "Życie i Rodzina" i regularnie podejmuje działania, by przeforsować nowe antyaborcyjne projekty. Jej fundacja chciała także zakazać organizowania w Polsce manifestacji LGBT.