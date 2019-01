Kaja Godek i Ordo Iuris apelują: "Zwalniajcie dzieci z lekcji!"

Chodzi o lekcje w szkołach pod nazwą "Stop mowie nienawiści", które jako pierwszy zorganizował Wrocław, a Warszawa planuje je zrobić jeszcze przed feriami. Podobne zajęcia mają się odbywać w innych miastach.

Po ataku na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk napisał list do dyrektorów wrocławskich szkół. Zaapelował w nim, aby jeszcze w tym tygodniu lekcje wychowawcze był poświęcone mowie nienawiści. Tak też się stało. Z podobnym apelem zwrócił się do warszawskich nauczycieli Rafał Trzaskowski , prezydent stolicy.

"Zostawcie dzieci w domu!"

Nie spodobało się to Kai Godek, działaczce pro-life oraz fundacji Ordo Iuris, która była autorem projektu "Stop aborcji". "Uwaga! Pod płaszczykiem walki z przemocą prezydent Warszawy chce indoktrynować dzieci w szkołach. Piszcie dzieciakom zwolnienie z tych zajęć albo zostawcie je w domu!" - zaapelowała Kaja Godek do rodziców na Twitterze.

"Radykalna lewica chce zgasić dyskusję"

A co z rodzinami wielodzietnymi?

Apel "nieprawomyślnego księdza"

"Zamiast występować przeciw planowanym w niektórych szkołach zajęciom dotyczącym mowy nienawiści, apeluję z całego serca do księży, aby w najbliższą niedzielę bardzo przyłożyli się do kazań! Zgodnie ze Słowem, trzeba napełnić nasze stągwie wodą, czyli dać mądre (czystej wody) naturalne podłoże łasce Jezusa. Bo jak to możliwe, że tzw. katolickie społeczeństwo trzeba od nowa przekonywać do słów - 'Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności'? I to przy dwóch godzinach katechezy tygodniowo!" - napisał dominikanin na Facebooku.