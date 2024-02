Kadyrowiec błagał o litość. "Otrzymał podziękowania w postaci drona"

Amerykański dziennik "New York Times" napisał w niedzielę, że siły ukraińskie na newralgicznych odcinkach frontu, np. w Awdijiwce w obwodzie donieckim, w coraz większym stopniu oszczędzają amunicję i w związku z tym mogą tylko ostrzeliwać zmasowane natarcia wojsk rosyjskich. Wygląda na to, że rosyjskie wojska zaadaptowały się do tego i prowadzą natarcia w mniejszych grupach, które są trudniejsze do ostrzelania dla ukraińskiej artylerii - czytamy.