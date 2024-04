Kaczyński zapowiedział wielki marsz PiS. Polacy zabrali głos

Do udziału w marszu lider PiS zachęcał ponownie 10 kwietnia, podczas obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej. Tym razem mówił jednak o innej dacie, co wywołało zaskoczenie w partii. Jak się okazało, marsz zapowiadany przez prezesa jest ostatecznie zaplanowany na 10 maja, co potwierdził Wirtualnej Polsce rzecznik PiS Rafał Bochenek.